The Winchesters: il cast paragona il prequel di Supernatural a Breaking Bad!

La star di The Winchesters Drake Rodger è convinto che la serie prequel di Supernatural sia paragonabile a Breaking Bad. Con l'aiuto della voce narrante di Dean Winchester (Jensen Ackles), lo show seguirà le versioni più giovani di John Winchester (Rodger) e Mary Campbell (Meg Donnelly) negli anni Settanta, prima degli eventi della serie originale.

Parlando con Metacritic durante la promozione di The Winchesters, che debutterà l'11 ottobre prossimo su The CW, Rodger ha parlato di uno dei suoi episodi preferiti di Supernatural e di come riveli molto di John (interpretato allora da Jeffrey Dean Morgan). Rodger ha detto che la traiettoria del suo personaggio è paragonabile a quella di Walter White in Breaking Bad, sottolineando che lo spinoff farà maggior chiarezza su queste somiglianze:

"Stavo riguardando l'episodio 20 della stagione 1 ["Dead Man's Blood"], che è uno dei miei episodi preferiti di Supernatural. È un episodio molto significativo per John Winchester. Ha questa battuta, parlando con Sam, in cui dice: 'Una volta che Mary è morta, tutto ciò che ho visto è stato il male nel mondo intorno a me. E tutto ciò che ho fatto è stato per prepararti a questo, volevo che tu andassi al college; avevo un fondo per il college per te. Volevo che tu avessi una casa, dei figli e una famiglia, ma non riuscivo a vedere oltre il male'.

"E quindi, per me, se finisco lì, non riesco a vedere oltre il male, e l'interpretazione di Jeffrey, come dice lui, di John era molto da sergente istruttore. È vita o morte e lui vede solo la morte. Quindi, per me, è una transizione molto alla Walter White, alla Heisenberg, alla Breaking Bad: 'Mostriamo chi avrebbe potuto essere John Winchester; mostriamo ciò che voleva essere rispetto a ciò che il destino o Dio o come lo si voglia chiamare aveva in serbo per lui'. E per me è una storia triste".

In attesa del debutto su The CW, potete recuperare il trailer di The Winchesters, primo dei due spin-off di Supernatural annunciati in precedenza.