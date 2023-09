The Winchesters: colpito da un fulmine sul set, fa causa al prequel di Supernatural ?

The Winchesters si era ripromessa di essere un prodotto degno delle vicende che doveva raccontare, ossia ciò che è accaduto ai genitori dei fratelli protagonisti della longeva serie tv Supernatural, tuttavia però CW ha dovuto cancellare lo show.

Ma nonostante The Winchesters ormai sia già passato all'aldilà delle produzioni televisive cancellate, ciò non ha assolutamente fermato Bryan De Lorenzo, membro della troupe che ha citato in giudizio la Warner Bros per un motivo molto grave.

L'uomo infatti sostiene che, durante la realizzazione della serie, sia stato colpito da un fulmine e di aver perso i sensi per diverso tempo. De Lorenzo, che lavorava nella squadra come primo assistente alla regia afferma che il fatto è avvenuto lo scorso anno, mentre stavano realizzando la serie e nel mentre si stava scatenando un furioso temporale, il quale però non ha fermato la produzione.

La causa accusa non solo la Warner, ma anche The CW e Jensen Akles, che ha ricoperto anche il ruolo di produttore esecutivo, di negligenza. Sono richiesti adesso danni compensativi e punitivi per lesioni fisiche e malessere emotivo.

