The Winchesters, Demetria McKinney è la nuova aggiunta al cast del prequel di Supernatural

Tra le novità di The CW per la prossima stagione televisiva c'è anche The Winchesters, la serie prequel di Supernatural incentrata sui genitori di Sam e Dean, John e Mary. Ma un'altra star si è aggiunta al cast dello show.

Solo qualche giorno fa scoprivamo chi interpreterà John e Mary Winchester nell'atteso spin-off prequel di Supernatural, la serie tv ideata da Eric Kripke per The CW che ci ha accompagnato per ben 15 stagioni, e quest'oggi conosciamo un altro membro del cast.

Si tratta di Demetria McKinney, attrice statunitense che abbiamo già visto in numerose produzioni televisive come Motherland: Fort Salem e House of Payne, ma anche Saints & Sinners e A House Divided.

McKinney interpreterà Ada Monroe, la sveglia e studiosa proprietaria di una libreria che si interesserà anche di misteri e dell'occulto.

Raccontata dal punto di vista di Dean Winchester (Jensen Ackles), la storia al centro della serie è "una storia d'amore, quella tra Mary e John Winchester, di come si sono incontrati e di come hanno rischiato tutto per salvare non solo il loro amore, ma il mondo intero".

The Winchesters è scritto da Robbie Thompson e la direzione del pilot è affidata a Glen Writer. I due sono anche produttori dello show assieme a Jensen e Danneel Ackles.