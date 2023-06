The Winchesters, Jensen Ackles sulla cancellazione: 'Siamo stati sfortunati'

Purtroppo #SaveTheWinchesters non è servito a nulla, perché lo spin-off di Supernatural ha ricevuto la cancellazione definitiva. In molti sono rattristati dalla notizia, compreso il produttore esecutivo Jensen Ackles, il quale ha colto l'occasione per omaggiare su Twitter il dark fantasy in onda su The CW.

"A tutti voi che avete guardato, seguito e sostenuto questa storia" scrive, "vorrei dire soltanto questo: GRAZIE. E grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo... Non potrei essere più orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato insieme. Ma, come si suol dire... il tempisto è tutto. Con un cambiamento massiccio nella rete e uno sciopero dell'intero settore... be', non siamo stati di certo i più fortunati. Dormi bene, cara Winchesters... finché non ci incontreremo di nuovo. Da qualche parte lungo la strada", con tanto di emoji delle mani in preghiera. In tre giorni, il post ha quasi raggiunto i due milioni di visualizzazioni.

Sviluppata da Robbie Thompson, The Winchesters è una serie TV dark fantasy e spin-off di Supernatural. Ambientati negli anni settanta, racconta la storia di Jon Winchesters e Mary Campbell (genitori di Dean), i quali, dopo essersi incontrati e innamorati perdutamente, affrontano una dura battaglia contro i mostri per ritrovare i loro padri scomparsi. La prima stagione è composta da otto episodi, l'ultimo dei quali è andato in onda negli Stati Uniti il 7 marzo 2023.

Era il maggio 2023 quando la star di The Walking Dead, Grey's Anatomy e Supernatural Jeffrey Dean Morgan sostenne The Winchesters. Assisteremo mai a un proseguimento della saga?