The Winchesters, Jensen Ackles rassicura: 'Non cambieremo la mitologia di Supernatural'

A inizio anno è stata ufficializzata la serie prequel di Supernatural, The Winchesters, che mostrerà la storia dei due genitori dei fratelli Sam e Dean, a lungo interpretati da Jensen Ackles e Jared Padalecki.

Mentre prendono il via le riprese del prequel, Ackles (che ne è produttore esecutivo) ha rivelato qualcosa in più sulla storia che sarà trattata in The Winchesters: i protagonisti del prequel saranno John e Mary Winchester, rispettivamente interpretati da Drake Rodger e Meg Donnelly, ma la loro epica storia d'amore sarà narrata dalla prospettiva del figlio più grande, Dean (con la voce di Jensen Ackles).

Durante un'intervista con TVLine, Ackles ha spiegato che cosa potranno aspettarsi gli spettatori da questo nuovo show, precisando che The Winchesters non cambierà nulla di quanto già raccontato da Supernatural, ma ne sarà un'espansione: "E' questa la cosa eccitante, secondo me, ci saranno dei passaggi e dei momenti cruciali che erano già stati introdotti nella serie madre, ma ci arriveremo in modi probabilmente inaspettati ed è per questo che ci stiamo divertendo a mettere insieme la storia". L'attore ha precisato, inoltre, che "non sarà la dolce storia di come mamma e papà si sono conosciuti" ma vedremo "ciò che è realmente accaduto, inclusi momenti già affrontati e discussi in Supernatural".

Jensen Ackles ha rivelato anche che all'inizio non era convinto che una serie prequel avrebbe potuto funzionare: "A essere onesti, non ero convinto che ce l'avremmo fatta, poi mi sono seduto a parlarne con Robbie Thompson (già autore di Supernatural) e ci siamo confrontati su ciò che non avremmo dovuto fare, ovvero connettere i punti con una storia noiosa e semplice, ma farlo in modo più selvaggio, 'alla Supernatural', ed è a questo che stiamo lavorando".

Nell'intervista, Ackles ha espresso inoltre il suo interesse ad essere coinvolto anche come regista in qualche episodio di The Winchesters, oltre ad esserne voce narrante e produttore esecutivo.

Di recente, sono state annunciate delle new entry nel cast del prequel di Supernatural: Bianca Kajlich sarà Millie Winchester, la nonna paterna di Dean e Sam, mentre Demetria McKinney entrerà in The Winchesters nel ruolo di Ada Monroe, proprietaria di una libreria che si interesserà anche di misteri e dell'occulto.