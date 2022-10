The Winchesters, Jensen Ackles sul suo ritorno: 'Dean è e sarà sempre parte di me'

Jensen Ackles ha ripreso i panni di Dean Winchester, suo iconico personaggio di Supernatural, nei primi minuti della serie prequel The Winchesters mentre nel corso della stagione comparirà esclusivamente come narratore della storia. Intervenuto nel panel dello show all'ultimo New York Comic-Con, Ackles ha parlato dell'affetto verso il personaggio.

Nel corso della chiacchierata con Entertainment Weekly, l'attore ha parlato appunto del suo ritorno nei panni di Dean Winchester:

"C'erano alcune cose del reparto guardaroba che sono scomparse quando [Supernatural] è terminato. Non sapevo perché", ha dichiarato Ackles sornione. "Ma in qualche modo sono riapparse quando mi è stato chiesto di tornare davanti alle telecamere". Ackles ha continuato: "Questo personaggio è una parte di me e sarà con me per sempre. È un po' radicato in me, quindi tornare in quel personaggio è sempre divertente".

Secondo lo showrunner di The Winchesters Robbie Thompson, tutto il mondo che ci circonda sembrava entusiasta che Ackles riprendesse il suo ruolo.

"Il giorno in cui era prevista pioggia, Jensen arriva in macchina e, onestamente, viene fuori un arcobaleno. Ho una foto dell'arcobaleno che lo colpisce in testa. È stato come dire, ma dai, davvero? Ma è stato fantastico. Tutti i membri della troupe tiravano fuori i loro telefoni e scattavano foto, perché era Dean! È stato pazzesco". Potete visualizzare la foto di Jensen Ackles che viene colpito dall'arcobaleno in calce a questa news.

Nel frattempo, The Winchesters ha fatto il suo esordio su The CW lo scorso 11 ottobre; sempre Thompson ha anticipato l'arrivo di mostri inediti in The Winchesters, creature mai viste prima nemmeno in Supernatural.