The Winchesters, Jensen Ackles sul ritorno nei panni di Dean: 'Strano, ma ero a mio agio'

Prima di riprendere il ruolo di Dean Winchester nel prequel della The CW The Winchesters, Jensen Ackles ha interpretato il personaggio per ben 15 stagioni di Supernatural. Quindi, quando è tornato su un altro set nei panni dello stesso personaggio per dare indicazioni a un nuovo cast, la sensazione è stata molto straniante. Almeno all'inizio.

In un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Ackles ha rivelato quanto sia stato strano tornare a vestire i panni di Dean in The Winchesters. L'attore ha spiegato che, sebbene ci sia voluto un po' di tempo per abituarsi, il suo amore per Dean come personaggio ha contribuito a far sì che l'esperienza riacquistasse quel livello di familiarità a cui si era abituato negli anni di Supernatural.

"È stata straniante come situazione. Strano perché eravamo in una città diversa, giravamo con una troupe diversa. Lavoravamo con attori diversi. Avendo Jim e Calvert lì, è stato quasi come se fossimo stati trasferiti da un'altra squadra per mostrare a queste nuove reclute come si gioca a baseball. Come se non fossimo più nel nostro territorio. Ma era una posizione in cui ci sentivamo tutti a nostro agio e come non esserlo dopo aver interpretato quei personaggi per tutto quel tempo? Era come se Dean fosse già a casa".

I commenti di Ackles indicano come si sia comunque divertito a tornare nei panni dell'amato protagonista di Supernatural. Il suo ruolo si è rivelato importante anche per la storia dello show, poiché l'episodio 13 della prima stagione ha rivelato che The Winchesters si svolge in un universo diverso da quello di Supernatural. Sebbene Dean provenga dalla serie principale, si è recato nel mondo di The Winchesters per tenere al sicuro il Sam del suo mondo dalla minaccia dell'Akrida, che avrebbe potuto spostarsi nel mondo principale di Supernatural.

La serie, tuttavia, non sembra convincere il pubblico e The Winchesters sarebbe a rischio cancellazione da parte di The CW, così come Walker: Independence. Alla fine dello scorso anno, abbiamo visto il debutto di Tom Welling nello show.