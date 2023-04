The Winchesters, Jensen Ackles su Tom Welling 'La nostra storia? Dura da 15 stagioni'

Jensen Ackles è l'iconico Dean Winchester in Supernatural ed è pronto a riprendere il ruolo da cacciatore di demoni nella serie TV prequel The Winchesters.

In una clip promozionale per la prima stagione della nuova fiction ambientata nel mondo di Supernatural, Jensen Ackles ha preso bonariamente in giro Tom Welling che nella serie prequel interpreta Samuel Campbell.

Nel reel, Ackles pronuncia con tono solenne e serioso: "È una lunga storia" per poi aggiungere in tono scherzo "15 stagioni, in realtà", riferendosi alla serie TV madre Supernatural. "Sono cinque stagioni in più di Smallville", ha sottolineato l'attore lanciando una piccola frecciatina al co-protagonista Welling che ha scherzato sulla battutina, imprecando contro Ackles.

I due attori, per un periodo sono andati contemporaneamente in onda su The CW, emittente televisiva statunitense produttrice della serie prequel The Winchester. Jensen Ackles in Supernatural mentre Tom Welling nella decima e ultima stagione di Smallville.

Non è la prima volta che i due attori recitano uno affianco all'altro: Jensen Ackles è apparso nella quarta stagione di Smalville nel ruolo di Jason Teague, un interesse amoroso di Lana Lang, lo show dove Tom Welling era assoluto protagonista nel ruolo di Clark Kent, panni che l'attore ha indossato anche nel suo ritorno nell'Arrowverse ma con la grande assenza di Lex Luthor.