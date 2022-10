The Winchesters, Meg Donnelly sullo show: 'Abbiamo i fan di Supernatural sempre in mente'

Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, la stella di Disney Channel Meg Donnelly ha ammesso di conoscere bene la pressione derivante dal far parte del cast di The Winchesters, che debutterà con il primo episodio nella giornata di oggi su The CW. L'attrice ha voluto rassicurare tutti i fan di Supernatural, in vista del nuovo show.

Meglio conosciuta per i suoi ruoli nella serie Zombies e nella stagione 3 di HSMTMTS, Meg Donnelly conosce fin troppo bene le pressioni associate all'ingresso nello spazio sacro di un franchise molto amato come quello di Supernatural della The CW. L'attrice sarà uno dei volti di punta della serie prequel The Winchesters, interpretando Mary Campbell, che diventerà la madre dei personaggi più amati dai fan, Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki).

"Interpretare Mary è stato molto divertente", ha dichiarato Donnelly nel corso dell'intervista. "Sento che ho anche imparato molto su me stessa in questo processo. All'inizio è stato sicuramente snervante, perché è un ruolo così diverso da me nella vita reale, quindi mi sono chiesta: 'Sarei in grado di fare una cosa del genere?'".

"[The Winchesters] è sicuramente molto più maturo e [ha] argomenti molto più profondi di qualsiasi altro progetto cui abbia mai partecipato", ha detto l'attrice. "Sento che sto maturando un po' in questo senso. È un approccio diverso, perché tutti i personaggi che ho interpretato prima erano molto più leggeri e dicevo tutto quello che mi passava per la testa ed ero allegra. Mary è molto precisa in quello che dice, tutto è molto calcolato e si nasconde molto. È molto fredda. È stato sicuramente interessante capirlo e, man mano che giravamo gli episodi, è stato più facile farlo. Mi sto divertendo molto a farlo, [è uno show che] mi sembra molto umano".

"Spero davvero che la gente veda Mary come una donna davvero forte e sicura di sé", ha continuato Donnelly. "È così fantastico e sono così onorata di poter interpretare un personaggio come lei. Ogni volta che prepariamo un episodio o leggiamo i copioni e tutto il resto, abbiamo sempre in mente i fan di Supernatural: 'Cosa penserebbero di questo?' È sicuramente una nostra interpretazione dell'universo di Supernatural, ma credo proprio che piacerà a tutti. Siamo aperti ai commenti e ci interessa davvero molto l'opinione dei fan, perché anche noi lo siamo".

Nel frattempo Tom Welling è entrato nel cast di The Winchesters in un ruolo chiave, con Drake Rodger che ha paragonato The Winchesters a Breaking Bad.