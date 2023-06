The Winchesters, Misha Collins di Supernatural sulla cancellazione: 'Triste'

Nonostante Supernatural sia negli anni diventato una vera colonna portante per The CW e una delle sue serie più seguite in assoluto, tanto da essere arrivata a essere prodotta per un totale di 15 stagioni dal 2005 al 2020, il suo spin-off The Winchesters è stato cancellato solo dopo una stagione. Misha Collins<(b> ha quindi commentato la notizia.

In una recente intervista con Deadline, l'ex star di Supernatural ha parlato della serie che si è concretamente (per ora) conclusa con la cancellazione di The Winchesters.

"Stavo ripulendo il mio garage, e avevo tutte queste scatole e stavo finalmente facendo una cernita", ha spiegato Collins. "Non so da dove venisse tutta questa roba, ma avevo tipo 60 o 70 magliette di Supernatural e decine di copie delle riviste di Entertainment Weekly su cui eravamo in copertina. Pensavo: 'Oh, devo solo portare tutta questa roba alla Goodwill. Questo capitolo della mia vita è finito'. Stavo per dire dolceamaro, ma in realtà è solo triste. Non so quale sia la parte dolce della cosa. Dobbiamo andare avanti e affrontare altri progetti emozionanti nelle nostre vite, ma Supernatural avrà sempre un posto così affettuoso nel mio cuore perché è stato un capitolo così importante della mia vita, ma ha anche cambiato radicalmente la mia vita. Conservo ancora un briciolo di speranza che, a un certo punto, ci possa essere una resurrezione dello show. Un film o una serie limitata... trovare un modo per dire ancora una volta ciao e addio ai personaggi".

Dopo la cancellazione, i fan hanno provato a innescare una campagna per salvare The Winchesters, ma i loro sforzi non sono valsi a nulla e lo show è stato cancellato definitivamente.

Ambientata negli anni '70, The Winchesters racconta come John (Drake Rodger) e Mary (Meg Donnelly) si sono incontrati, innamorati e hanno combattuto insieme i mostri mentre erano alla ricerca dei loro padri scomparsi. La serie è interpretata da Bianca Kajlich nel ruolo di Millie Winchester, Demetria McKinney nel ruolo di Ada Monroe, Nida Khurshid nel ruolo di Latika Desai e Jojo Fleites nel ruolo di Carlos Cervantez.