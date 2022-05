The Winchesters, nuove foto del prequel di Supernatural e del reboot Walker: Independence

Il network The CW si prepara alla prossima stagione televisiva con due notevoli serie prequel: lo show The Winchesters e il reboot di Walker Texas Ranger, Walker: Independence. Insieme al lancio di Gotham Knights, ecco svelati i poster delle due nuove serie insieme alle prime foto ufficiali!

Sin dall'annuncio dei due prequel, i fan delle rispettive serie erano ansiosi di vedere le prime immagini ed è finalmente giunto il momento, in vista del debutto delle due serie nel palinsesto della prossima stagione autunnale di The CW.

Nelle prime immagini ufficiali tratte dall'episodio pilota di The Winchesters (potete vederle a fine articolo), vediamo la coppia composta da John e Mary Winchester, interpretati rispettivamente da Drake Rodger e Meg Donnelly, insieme a Latika (Nida Khurshid) e Carlos (Jojo Fleites).

Lo show sarà introdotto dalla voce narrante del figlio adulto Dean, il co-protagonista di Supernatural interpretato da Jensen Ackles, che è anche produttore del prequel. Nelle scorse settimane, l'attore aveva rassicurato i fan sul rispetto dell'universo narrativo di Supernatural: "Ci saranno dei passaggi e dei momenti cruciali che erano già stati introdotti nella serie madre, ma ci arriveremo in modi probabilmente inaspettati ed è per questo che ci stiamo divertendo a mettere insieme la storia". L'attore ha precisato, inoltre, che "non sarà la dolce storia di come mamma e papà si sono conosciuti" ma vedremo "ciò che è realmente accaduto, inclusi momenti già affrontati e discussi in Supernatural".

The CW ha diffuso anche la locandina ufficiale di The Winchesters (che potete vedere nel tweet a fine articolo), insieme al lancio delle foto ufficiali del prequel Walker: Independence (che trovate nel tweet a fine articolo), che vedrà protagonista un altro ex protagonista di Supernatural: Jared Padalecki reduce da uno spaventoso incidente.