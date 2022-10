The Winchesters: Richard Speight Jr tornerà a vestire i panni di Loki!

La serie prequel di Supernatural è finalmente arrivata sui nostri schermi. I fratelli Winchester non ci hanno abbandonato nonostante i 320 episodi della serie. Secondo quanto trapelato rincontreremo delle vecchie conoscenze, primo tra tutti Richard Speight Jr che riprenderà il ruolo di Loki.

Per arrivare alla prima volta in cui il personaggio di Loki è apparso si deve tornare indietro di diversi anni. L'ingannatore, si è mostrato originariamente negli ultimi episodi della seconda stagione confondendo i protagonisti riguardo la sua vera identità. Nonostante il ruolo abbastanza piccolo, dovuto alla lunghissima durata della serie, il personaggio si è inserito nell'immaginario collettivo dei fan, svelandosi poi nel corso del tempo come l'Arcangelo Gabriele.

Dopo l'azzardo del cast di paragonare The Winchesters a Breaking Bad, le aspettative dei fan sembrano essersi alzate a dismisura. Al momento sono stati annunciati tantissimi membri del cast tra cui Tom Wellis che dovrebbe interpretare un ruolo chiave non ben specificato e il ritorno di Gil McKinney che riprenderà il ruolo di Henry Winchester. Supernatural è una delle serie horror-fantasy più apprezzate di sempre. L'ultimo episodio è andato in onda nel 2019 e negli ultimi 3 anni i creatori hanno lavorato senza sosta allo sviluppo di un prequel.

Per mostravi qualcosa di più vi consigliamo il trailer ufficiale di questo nuovo spin-off di Supernatural, serie dei record che negli ultimi anni ha saputo appassionare un gran numero di fan in giro per il mondo.