The Winchesters: la serie presenterà dei mostri mai visti prima in Supernatural

The Winchesters è la nuova serie prequel di Supernatural che ha fatto il suo esordio su The CW lo scorso 11 ottobre promettendo agli spettatori una storia emozionante e suggestiva e non una semplice copia sbiadita di Supernatural, quest'ultima in grado di tenere i fan col fiato sospeso per 15 stagioni. Lo spin-off presenterà tantissime novità.

Nel corso di questi nuovi episodi, la nuova serie proporrà al pubblico una miriade di mostri che non sono mai stati visti prima in Supernatural. Parlando con TVLine, il produttore esecutivo e showrunner di The Winchesters Robbie Thompson ha dato ai fan un'idea di cosa aspettarsi dal prequel in termini di creature che faranno la loro apparizione. "Stavamo davvero cercando qualcosa che si differenziasse da Supernatural", ha detto Thompson. "Qualcosa che non avessimo mai visto prima".

"Ovviamente, ci sono alcuni demoni nel pilot, e abbiamo avuto a che fare con i demoni in Supernatural", ha continuato Thomspon. "Ma eravamo davvero entusiasti di cercare di trovare un nuovo mostro, un nuovo grande cattivo, e anche nel corso degli episodi, cercando di trovare nuovi mostri contro cui i nostri eroi potessero combattere. Onestamente, gran parte del lavoro è stato proprio quello di capire come differenziarci dalla serie madre, dare ai nostri eroi qualcosa contro cui combattere che fosse più personale per la loro storia e per questo nuovo gruppo, al di fuori dei soli Mary e John, da affrontare per la stagione".

The Winchesters esplora le prime avventure di John Winchester (Drake Rodger) e Mary Campbell (Meg Donnelly), i genitori di Sam e Dean di Supernatural, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles. Ackles riprende il suo ruolo nelle vesti di narratore di The Winchesters.

Thompson si era già espresso in precedenza sulla scelta di The Winchesters di presentare un mostro diverso a ogni appuntamento settimanale con la show. Lo sceneggiatore aveva spiegato: "Un punto di riferimento per noi sono state le prime stagioni di Supernatural. Avremo un grande cattivo per la stagione, ma presenteremo alcuni classici mostri della settimana". Danneel Ackles, ex interprete di Supernatural, ha dichiarato: "Questa è la roba che fa paura. E noi saremo spaventosi".

Nel frattempo Tom Welling è entrato nel cast di The Winchesters in un ruolo chiave, con Drake Rodger che ha paragonato The Winchesters a Breaking Bad.