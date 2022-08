The Winchesters: Jensen Ackles ritorna 'Supernatural' col primo teaser trailer!

Sono in arrivo ben due spin-off di Supernatural, e dopo una lunga attesa i fan hanno finalmente ottenuto qualche elemento in più sui prodotti: nello specifico sono arrivati una foto e un traier di The Winchesters.

The Winchesters porta sullo schermo la "storia d'amore epica e non raccontata" tra John e Mary e narra come si sono incontrati per la prima volta, ed è dunque un prequel della serie madre Supernatural. Nello show scopriremo come i due hanno salvato il mondo e il loro amore, e come notiamo anche nel trailer, ritroveremo Dean come narratore. Gli eventi inizieranno subito dopo il ritorno di John Winchester dalla guerra in Vietnam. Mentre indaga sul passato del padre, l'uomo incontra Mary, un'abile cacciatrice, e se ne innamora: il resto è storia.

Bisogna ricordare che questa è la prima serie spin-off dello show ad andare effettivamente in porto. Infatti in passato erano stati annunciati altri progetti, come Wayward Sisters e Supernatural: Bloodlines, successivamente cancellati. The Winchesters è un progetto ambizioso, che mira a far tornare davanti allo schermo i fan affezionati a Supernatural e che sentono la mancanza del prodotto. Lo show esordirà il prossimo 11 Ottobre, e solo allora saremo in grado di dire se lo spin-off effettivamente potrà prendere l'eredità della serie madre. Intanto, mentre attendiamo, ecco alcune foto di The Winchesters!