The Winchesters: la storia d'amore tra Mary e John si basa su una famosa trilogia!

Il nuovo show targato The CW, prequel di Supernatural, è finalmente arrivato. In occasione del debutto della serie, lo showrunner Robbie Thompson ha parlato dell'importanza della storia d'amore tra Mary e John, i due protagonisti di The Winchesters, e ha rivelato quali film sono stati d'ispirazione per la vicenda.

In un'intervista esclusiva con CBR, Thompson ha dichiarato: "Spesso, le storie d'amore sono l'inizio di tutto. Due persone si incontrano ed è tutto fantastico. Oppure sono solo un illusione. È come, 'Aww... sono andate in pezzi. È triste.' Ma adoro le storie che si occupano di tutte queste cose. Una delle mie trilogie preferite è la trilogia 'Before' di Richard Linklater, insieme a Before Sunrise".

"Guardare non solo quei personaggi, ma anche quegli attori che invecchiano, come spettatore è stata pura gioia. Quindi, abbiamo pensato: 'Come possiamo appoggiarci ad un po' di quell'energia per poter rallentare un pò la storia e mostrare davvero come si sono uniti?'", ha spiegato lo showrunner.

Con Meg Donnelly nei panni di Mary Campbell e Drake Rodgers nei panni di John Winchester, il cast della serie CW include anche i cacciatori Carlos Cervantez (Jojo Fleites), Latika Desai (Nida Khurshid) e l'incantatrice Ada Monroe (Demetria McKinney). Inoltre, Richard Speight tornerà a vestire i panni di Loki.