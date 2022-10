The Winchesters: strade impervie per la storia d'amore tra Mary e John!

Lo diceva Nina nel Gabbiano di Chekhov: in una storia deve esserci assolutamente l'amore. Nel prequel di Supernatural The Winchesters non possiamo proprio dire che manchi: il focus sarà proprio sulla coppia Mary Campbell e John Winchester, futuri genitori di Sam e Dean Winchester. La loro storia d'amore, però, non sarà priva di ostacoli.

In una recente intervista per EW, Robbie Thompson, il produttore esecutivo, ha dato un assaggio all'Episodio 3 della serie: "Gli sceneggiatori amano complicare le cose per i nostri protagonisti."

Nello show infatti sono stati introdotti i personaggi di Betty (Andrea Londo) e di Kyle (Ryan McCartan). Nei primi episodi si scopre che Betty è la ex-fidanzata di John e che Kyle potrebbe essere un interesse amoroso per Mary. Queste scelte sarebbero state dettate per "aggiungere un po' di pepe alle aspettative degli spettatori mentre vengono mostrate le vite dei ragazzi all'epoca". D'altronde, "John e Betty non stavano a non fare nulla di venerdì sera quando non c'era un mostro da uccidere. Com'era la vita per loro? Cosa hanno lasciato alle spalle i due?". Gli spettatori devono aspettarsi non poche complicanze amorose, dato che "Kyle e Betty torneranno assolutamente anche nei prossimi episodi".

In ogni caso, per chi già conoscesse la storia dei Winchester, Mary e John potranno coronare il loro amore, dal quale nasceranno Sam e Dean. La storia è ambientata intorno agli anni '70 e ci saranno mostri mai visti in The Winchesters, tra demoni e un nuovo grande antagonista. I produttori si sono preoccupati insomma di mantenere l'atmosfera inquietante della serie madre, ma al contempo di differenziarsi da essa. Tuttavia, uno degli elementi rimasti è la presenza di Jensen Ackles in The Winchesters, che però rivestirà il ruolo di narratore.