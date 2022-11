The Winchesters, Tom Welling nelle foto della serie prequel di Supernatural!

The CW ha pubblicato alcune foto del settimo episodio della serie tv The Winchesters, dal titolo Reflections, che mostrano per la prima volta l'ex star di Smallville Tom Welling sul set dello show, nei panni di Samuel Campbell. Welling interpreta il padre di Mary Campbell, e quindi futuro nonno di Sam e Dean Winchester.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Winchesters.



In Supernatural il personaggio era interpretato da Mitch Pileggi. Ecco la sinossi dell'episodio, che andrà in onda negli USA martedì 6 dicembre:"La ricerca entra nel vivo e Mary (Meg Donnelly) e John (Drake Rodger) trovano tracce che conducono ai loro padri. Carlos (JoJo Fleites) aiuta Mary a indagare su dove potrebbero nascondersi gli Akrida ma nel frattempo scoprono qualcosa in più. Nel frattempo Millie (Bianca Kajlich) interviene per aiutare Latika (Nida Kurshid), Ada (Demetria McKinney) e John a decifrare gli appunti abbandonati e trovano un modo per ottenere delle risposte. John Showalter ha diretto l'episodio, scritto da David H. Goodman e Robbie Thompson".



The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary - a quanto pare una storia d'amore basata su una famosa trilogia - e di come hanno messo tutto in gioco per poter salvare il loro amore e il mondo intero, raccontata dal punto di vista di Dean Winchester.



Tuttavia, ad inizio novembre, si è parlato di una possibile prematura cancellazione di The Winchesters; sarà davvero così?