The Winchesters, Tom Welling di Smallville nel prequel di Supernatural: ruolo chiave

Salto nel passato ed effetto nostalgia a mille per il ritorno a casa The CW da parte di Tom Welling. L'emittente trasmetteva il suo Smallville, ma anche lo storico Supernatural oggi portato a revival con il prequel The Winchesters. A pochi giorni dalla première, Tom Welling rivela il suo ruolo chiave nello show.

Mancano una manciata di ore al debutto del prequel di Supernatural, mostratosi nei giorni scorsi nel primo trailer di The Winchesters. La serie dedicata ai genitori di Dean e Sam aveva svelato gran parte dei suoi interpreti, compreso come fosse possibile il coinvolgimento di Jensen Ackles all’interno del cast, considerato che nell’anno in cui la serie sarà ambientata i due fratelli Winchester erano ancora lontani dal nascere.

Questo nuovo prequel racconterà dell’incontro fra John e Mary, della loro storia d’amore e di come dovettero far fronte fin da subito ai demoni dal soprannaturale che impareranno a combattere per tutta una vita, trasmettendo quella tradizione di generazione in generazione. Ma in un certo senso, questo passaggio di testimone era già avvenuto con Mary in passato, tramite suo padre. Sarà proprio questo il ruolo ricoperto da Tom Welling a partire dall’episodio sette, si annuncia dal New York Comic-Con.

Il giovane Clark Kent, non più così giovane ormai, interpreterà quindi Samuel Campbell – ruolo di Mitch Pileggi nella serie originale – padre di Mary e patriarca della famiglia Campbell: burbero e pragmatico, un cacciatore veterano che preferisce le azioni alle parole, ma che si troverà costretto a ricucire il rapporto burrascoso con sua figlia se vorrà davvero aiutarla a salvare il mondo assieme al futuro compagno di vita, il John interpretato da Jeffrey Dean Morgan nella serie madre.