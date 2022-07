The Winchesters, Walker Independence: ecco quando arrivano le nuove serie The CW

Mentre Warner Bros. Discovery è in trattative con Nexstar per la vendita di The CW, l'emittente americana programma il suo calendario per i prossimi mesi: scopriamo quando arriveranno titoli come The Winchester e Walker Independence.

Nonostante la strage di serie di The CW negli ultimi mesi, quando il network ha deciso di cancellare molti dei suoi titoli come Batwoman o Legacies, altre serie in sviluppo hanno ricevuto l'ordine per una stagione completa come i prequel di Supernatural e Walker The Winchesters e Walker Independence, o anche la nuova serie DC Gotham Knights.

Ma mentre i figli dei villain di casa DC arriveranno nei primi mesi del 2023, i giovani John e Mary Winchester e Abby Walker arriveranno a ottobre, preceduti ad agosto dalla terza stagione di Stargirl.

Più precisamente, il prequel di Walker arriverà giovedì 6 ottobre, e quello di Supernatural martedì 11.

Ma vediamo insieme come si presenta finora il calendario di The CW per gli ultimi mesi del 2022:

- Mercoledì 31 agosto

Stargirl (8 p.m. ET/PT)

- Domenica 2 ottobre

Family Law (8 p.m. ET/PT)

Coroner (9 p.m. ET/PT)

- Mercoledì 5 ottobre

Kung Fu (9 p.m. ET/PT)

- Giovedì 6 ottobre

Walker (8 p.m. ET/PT)

Walker: Independence (8 p.m. ET/PT)

- Lunedì 10 ottobre

All American (8 p.m. ET/PT)

All American: Homecoming (9 p.m. ET/PT)

- Martedì 11 ottobre

The Winchesters (8 p.m. ET/PT)

Professionals (9 p.m. ET/PT)