The Winchesters e Walker: Independence sono già a rischio cancellazione a The CW?

Le cose potrebbero non mettersi bene per le nuove serie originali targate The CW. Secondo Deadline, Nexstar ha deciso di non ordinare altri episodi di The Winchesters e Walker: Independence, il che significa che le prime stagioni di entrambe le serie rimarranno di 13 episodi. Ma potrebbe anche suggerire un'imminente cancellazione dei due show.

Non è stata ancora presa alcuna decisione sul future di entrambe le serie e l'articolo in questione indica che la decisione sarebbe da estendere anche al resto delle nuove serie del network, tra cui Gotham Knights, che non ha ancora fatto il suo debutto. Quest'ultima non ha nemmeno una data di debutto, ma dovrebbe arrivare nel 2023. Sia The Winchesters che Walker: Independence, entrambe serie prequel di franchise di successo della rete (ovvero Supernatural e Walker Texas Ranger), hanno ottenuto un discreto successo negli ascolti secondo gli standard di The CW.

Questa è solo l'ultimo aggiornamento su The CW dopo che Nexstar Media Group ha acquisito la proprietà del network. Questa settimana è stato reso noto che Nexstar avrebbe licenziato dai 30 ai 40 membri del personale di The CW, comprese alcune sostituzioni di alto profilo come il vicepresidente delle comunicazioni di rete Paul Hewitt, sostituito nel suo ruolo da Beth Feldman.

È stato inoltre riferito che Rebekah Dopp, veterana di Google, si occuperà della distribuzione, della strategia e delle relazioni con gli affiliati del network, sostituendo diversi dirigenti. Il presidente di lunga data della rete, Mark Pedowitz, ha lasciato l'azienda ed è stato sostituito da Dennis Miller, mentre il responsabile finanziario Mitch Nedick e il chief branding officer e presidente dello streaming Rick Haskins sono stati lasciati andare poco dopo.

Questa notizia arriva anche sulla scia di due cancellazioni di peso da parte del network. Lunedì è stata annunciata la cancellazione di Stargirl della DC che quindi terminerà con l'attuale terza stagione, mentre la settimana scorsa è stata comunicata la cancellazione di Nancy Drew che terminerà con la quarta stagione, di prossima uscita. I destini di altre serie del network, tra cui Kung Fu e Superman & Lois, non sono ancora stati decisi, anche se il ritorno di Henry Cavill come Superman al cinema suggerirebbe l'intenzione di avere un unico Superman per il DCU. In precedenza era stata annunciata anche la fine di The Flash e Riverdale.