The Winds of Winter e Game of Thrones: quali personaggi avranno una trama simile?

L'attesa sembra infinita, ma The Winds of Winter continua a tardare la propria uscita. Se, da un lato, George R.R. Martin è venuto meno alla sua promessa di pubblicare The Winds of Winter entro il 2020, la buona notizia è che, di recente, Martin ha ricominciato a scrivere dopo una lunga pausa I venti dell'inverno.

Una delle domande più interessanti che si pongono i fan è: quali elementi potrebbe avere in comune il sesto libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco con quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni della serie TV Il Trono di Spade? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Sulle nostre pagine abbiamo già parlato di quale sarà il punto di partenza di The Winds of Winter, e ci sembra chiaro che uno dei primi personaggi che potrebbe avere un arco narrativo simile a quello visto nella serie è Arya Stark, attualmente intenta a proseguire il proprio addestramento alla Casa del Bianco e del Nero di Braavos. Infatti, nonostante nella serie di libri delle Cronache abbiamo visto Arya più di una volta affrontare il tema della propria identità (particolare rimasto solamente accennato nello show), continuiamo a credere che la ragazza decida di non diventare "nessuno" e, anche se decidesse di farlo, sarebbe con il solo scopo di tornare a Grande Inverno, in qualche modo.

Siamo anche convinti che Ramsay Bolton e Jon Snow giungeranno allo scontro, come abbiamo visto nella sesta stagione della serie. Da un lato, potrebbe essere Stannis Baratheon (il cui destino ancora non è chiaro nei libri), a liberare Grande Inverno dai Bolton. Tuttavia, crediamo che uno scontro tra due personaggi così simili e così differenti come Ramsay e Jon dovrebbe avvenire. La Battaglia dei Bastardi è stata una delle più iconiche dello show, e crediamo che il libro potrebbe addirittura migliorarla, e renderla epica. Mentre non sappiamo ancora come Jon Snow resusciterà in The Winds of Winter, siamo certi che comunque, in qualche modo, tornerà in vita, e quale percorso migliore se non quello di affrontare quella che a tutti gli effetti è diventata la sua nemesi. Del resto, prima di venir tradito dai Guardiani, il suo intento era quello di muovere guerra contro Ramsay. E questo potrebbe anche coinvolgere Sansa Stark (attualmente sotto mentite spoglie di Alayne Stone, figlia bastarda di Petyr Baelish, e Lady della Valle), personaggio di cui è da diverso tempo che non sappiamo molto, almeno per quanto riguarda i libri. Sansa si è rivelata una pedina fondamentale nello scontro tra Jon e Ramsay nella serie, e potrebbe esserlo ancora di più nei libri, considerata la sua importanza come Lady della Valle.

Si tratta di alcune suggestioni, che però con il tempo potrebbero rivelarsi corrette. E voi? Cosa ne pensate? Vedremo i destini di alcuni personaggi in The Winds of Winter simili a quelli che hanno avuto in Game of Thrones? Fatecelo sapere nello spazio commenti!