The Wire, l'autore David Simon contro HBO: 'Dopo 25 anni licenziato mentre protestavo'

A quanto pare lealtà e qualità significano poco o nulla per le grandi multinazionali, come ha dimostrato nelle ultime ore HBO che ha sospeso il suo accordo con David Simon, creatore di The Wire, The Deuce e della più recente We Own This City, casualmente (o forse no) dopo che il celebre sceneggiatore aveva partecipato alle proteste della WGA.

La notizia è stata data dallo stesso Simon, che l'ha condivisa su Twitter e ha fatto notare (con tanto di prova video) che quando ha ricevuto la notizia stava protestando con gli sceneggiatori, camminando con un picchetto con i suoi colleghi della Writers Guild of America.

Nel caso dubitaste che questi due eventi siano collegati, Simon ha chiarito in un tweet successivo che la sospensione è stata una "risposta allo sciopero e non inaspettata". Simon è un uomo schietto per quanto riguarda le sue convinzioni e la sua politica (liberale), quindi il suo sostegno allo sciopero con tale fervore non è stata una sorpresa.

Simon è noto soprattutto per aver creato The Wire (andato in onda dal 2002 al 2008) e da allora è rimasto uno dei creatori televisivi più prolifici della HBO. I suoi lavori successivi includono Treme (ambientato a New Orleans durante le conseguenze dell'uragano Katrina); Show Me A Hero (dove Oscar Isaac interpreta Nick Wasicsko, il defunto sindaco di Yonkers, New York); The Deuce (che racconta l'industria del cinema per adulti nella New York degli anni Settanta); e The Plot Against America (un adattamento del romanzo ucronico di Philip Roth, in cui gli Stati Uniti degli anni Quaranta diventano fascisti sotto il presidente Charles Lindbergh). L'ultimo suo lavoro è We Own This City arrivata su Sky nel giugno 2022.

All'inizio dello sciopero, il 2 maggio scorso, la HBO aveva inviato una lettera (pubblicata dall'Hollywood Reporter) ai membri della WGA che ricoprono altri ruoli, come showrunner e produttori. Nella lettera si intimava loro di adempiere alle loro mansioni non coperte dalla WGA:

"HBO/HBO Max rispetta la vostra appartenenza alla WGA e non farà nulla per mettervi a rischio di violazione delle regole della WGA. Tuttavia, riteniamo che alcuni servizi, come la partecipazione al processo di casting e/o il contributo alla produzione e al lavoro di post-produzione, siano chiari esempi di servizi non richiesti dalla WGA che dovrebbero continuare a essere resi durante questo periodo".

Quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori commenti, Simon ha risposto: "Rivolgete le [richieste] al sindacato, che gestisce le nostre comunicazioni con i media. Io farò quello che mi viene detto, con piacere".