The Wire, David Simon chiede clemenza per lo spacciatore che ha ucciso Michael K. Williams

David Simon, creatore del popolare show The Wire, ha recentemente sostenuto la clemenza per Carlos Macci, il quale ha venduto all'attore Michael K. Williams i farmaci a base di fentanil che lo hanno ucciso; in particolare, la sua precedente relazione con Williams l'ha spinto a scrivere una lettera in cui dice la sua sull'accaduto.

"Quello che è successo a Mike è una tragedia dolorosa" ha scritto. "Ma so che Michael, nel guardare la vita disfatta e desolata del signor Macci, saprebbe due cose con certezza: primo, che è stato Michael ad avere piena responsabilità su quel che è successo"; inoltre, "nessun bene possibile può scaturire dall'incarcerazione di un settantunenne, perlopiù analfabeta, che ha lottato di sua spontanea volontà contro la dipendenza". In particolare, Simon ha definito Williams come "una delle anime più premurose, gentili e caritatevoli che potrei mai chiamare amico".

Il ritrovamento del cadavere di Williams è avvenuto il 6 settembre 2021 nel suo appartamento a Brooklyn, a seguito di un'overdose dovuta da fenatil, eroina e cocaina. Oltre a Macci (che ha ricevuto una condatta a dieci anni), sono stati arrestati anche Irvin Cartagena, Hector Robles e Luis Cruz. Era l'aprile 2023 quando lo spacciatore di Michael K. Williams si dichiarò colpevole.

Michael Kenneth Williams viene ricordato soprattutto per The Whire, dove ha interpretato Omar Little, manon vanno dimenticati RoboCop, Ghostubers del 2016, Assassin's Creed, Community e Lovecraft Country - La terra dei demoni. Per approfondire la sua illustre carriera, ecco 10 fantastici film di Michael K. Williams, che comprendono un cameo nel Marvel Cinematic Universe.