The Wire, Idris Elba 'non è stato felice' di scoprire la sorte del suo personaggio

“The Wire” festeggerà questa settimana il 20° anniversario dal suo debutto, con il cast e la troupe che hanno colto l'occasione per ricordare alcuni dei loro ricordi più belli legati allo show.

David Simon, creatore, scrittore e showrunner di ciascuna delle cinque stagioni della serie HBO, ha raccontato un particolare aneddoto su Idris Elba, riguardante la reazione dell'attore alla scoperta della sua dipartita nello show. In un'intervista con l'Associated Press, Simon ha confessato che l'attore ha lasciato lo spettacolo "quando le persone stavano davvero iniziando a scoprire che protagonista fosse".

Idris Elba, che è intenzionato ad acquistare Channel4 per 1 miliardo, ha interpretato il ruolo di Stringer Bell, il braccio destro di Avon. Il personaggio è stato però eliminato verso la fine della terza stagione, in una delle svolte più sorprendenti della serie.

"Quando ha letto la sceneggiatura... era tipo, 'Amico, non posso credere che lascerò lo show.' Come non era felice. E ricordo di aver parlato con lui della sceneggiatura e di avergli detto: 'Idris, avrai ruoli cinematografici. Diventerai un A-lister. Alle persone peserà molto questa morte e acquisiranno questo arco narrativo in retrospettiva: questo è il tuo biglietto da visita, amico. Andrà tutto bene.'"

The Wire è andata in onda in USA dal 2 giugno 2002 al 9 marzo 2008, con 60 episodi nell'arco di cinque stagioni. Il titolo si riferisce alle cimici e a tutti gli strumenti di intercettazione utilizzati nelle indagini di polizia, che nel serial hanno sempre un notevole rilievo. Lo show ha riscosso un grandissimo successo ed è spesso definita dai critici statunitensi come una delle migliori serie televisive di tutti i tempi.

Per concludere, vi ricordiamo che David Simon è pronto a tornare con una nuova serie, dal titolo "We own this city", sequel ideale di The Wire.