The Wire, The Sopranos e molte altre serie gratuite sul sito di HBO

Continuano le iniziative del network per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: oltre alla decisione di pagare gli attori delle serie HBO sospese, l'emittente televisiva ha reso gratuito lo streaming di alcuni dei suoi show più famosi.

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 3 aprile, numerosi documentari e serie TV sono stati resi disponibili per la visione gratuita, all'interno dei servizi HBO Now e HBO GO. Ecco l'elenco di show presenti nell'offerta:

Ballers

Barry

Silicon Valley

Six Feet Under

The Sopranos

True Blood

Veep

The Wire

I documentari che potremo vedere saranno invece:

The Apollo

The Case Against Adnan Syed

Elvis Presley: The Searcher

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Jane Fonda in Five Acts

McMillion$

True Justice: Bryan Steverson's Fight for Equality

United Skaters

We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

Sono più di 500 ore di puntate e documentari, che siamo sicuri aiuteranno a far passare il tempo durante questa quarantena. Se non siete già registrati in uno dei siti di HBO, l'azienda ha fatto sapere che renderà gratuiti questi show anche nel catalogo dei suoi partner, potremo quindi aspettarci qualcosa di simile anche qui in Italia. Se siete interessati alle produzioni del network vi lasciamo con il trailer della nuova serie di HBO.