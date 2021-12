The Witcher 2, ecco 5 riferimenti ai videogiochi che potreste non aver notato

Arrivata il 17 Dicembre sulla piattaforma, The Witcher 2 è la serie più vista su Netflix attualmente. Basata sui romanzi dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, la serie The Witcher ha debuttato come videogioco su PC quasi 15 anni fa nel 2007. La seconda stagione dello show contiene proprio dei riferimenti ai videogiochi. Eccone 5.

VESEMIR

Sapevamo già che questa stagione avrebbe accontentato i fan dei videogiochi di The Witcher, e il primo passo è proprio l'introduzione di una pedina importantissima nella storia di Geralt. Si tratta di Vesemir, un personaggio chiave sia nei libri sia nei videogiochi di The Witcher, che finalmente fa il suo ingresso in questa stagione, dove è interpretato da Kim Bodnia. E' il witcher vivente più anziano, nonché mentore di Geralt.

IL MEDAGLIONE

In una scena vediamo Vesemir vicino ai medaglioni. Qui uno in particolare è praticamente una replica del medaglione del lupo che Geralt di Rivia indossa nelle sue avventure interattive.

ANEZKA

Se siete stati attenti, il personaggio di Anezka ha il volto di Didi Cardoso. Si tratta del caporedattore di Gamer's Intuition e collaboratore di lunga data del forum della community di Witcher.

LE SPADE TRATTE DA THE WITCHER 3

Le abbiamo viste già nel trailer le due spade che ricorderebbero quelle di Geralt nel videogioco di The Witcher 3. A trovarle è Ciri mentre è a Kaer Morhen, dove esplora una stanza con libri e armi. Come sappiamo i witcher hanno due spade, da utilizzare in casi differenti. Quella d’acciaio serve a uccidere gli umani e tutte le altre creature non magiche, mentre quella in argento viene utilizzata per uccidere creature magiche e mostri.

JASKIER

In questa stagione lo vediamo un po' invecchiato e con indosso una versione del cappello con la piuma di airone che avevamo ammirato già nei videogiochi. Finalmente, dunque, Jaskier sembra somigliare alla sua versione dei videogame.