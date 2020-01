The Witcher 2: abbonati Netflix protestano per il rinnovo preferito ad altre serie

Al momento comunque non c'è una data ufficiale per la seconda stagione di The Witcher , né per quanto riguarda un eventuale rinnovo di Chiamatemi Anna . Nel frattempo, avete già letto la nostra recensione di The Witcher ?

Nulla contro The Witcher in sé probabilmente, ma diversi abbonati stanno facendo sentire la propria voce protestando contro Netflix che, anziché rinnovare un prodotto "a scatola chiusa", avrebbe potuto dare un'altra chance ad altre serie già apprezzate dal pubblico, una fra tutte Ann With An E (" Chiamatemi Anna ", in italiano).

Come vi abbiamo raccontato, Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione, addirittura prima che la serie facesse il suo debutto. Una buona notizia per tutti i fan della saga di Sapkowski che erano incuriositi dallo show con Henry Cavill , ma che altri non hanno accolto con lo stesso entusiasmo.

I will check it out bc henry cavill is cute, but.... you should reconsider renewing Anne with an E... just a suggestion, i'm not telling you what to do !#renewannewithane pic.twitter.com/NHSYvHIKuY — neena | awae spoilers (@abelunsolved) January 10, 2020

What about Anne with ane E? Would love to have a season 4! We want to see more of Anne & Gilbert, and the other beautiful characters! Please ? 🙏🙏🙏 #renewannewithane pic.twitter.com/u41H7sstAI — Jane E (@JaneAnne_E) January 10, 2020

hmmmmmmmmm

renew another show too perhaps??? pic.twitter.com/9jzBTXFg4j — charlotte (@AeditsKindred) January 10, 2020