The Witcher 2, addio all'originale Rutilia: il cavallo di Geralt è stato sostituito

Nella prima stagione di The Witcher Roach è stato interpretato da uno stallone di nome Zeusz, che fa parte del team ungherese Juhasz ed è gestito da Bernadette Werner. Adesso l’allenatrice e il suo cavallo sono tornati a casa salutando il set della serie Netflix.

Zeusz si è trasferito a Londra a dicembre, e sembra che il suo lavoro ora sia terminato, Werner ha usato Instagram per rivelare che sono finalmente tornati a casa dopo un bel viaggio e ha spiegato cosa significa lavorare con Zeusz ed essere parte di una produzione del genere.



Ha lavorato per 291 giorni senza nemmeno un giorno completamente libero, tre mesi di isolamento con 3 cavalli, 2 cani e 4 oche, e ha passato la Pasqua e il suo 40° compleanno senza poter parlare con la sua famiglia perché aveva il telefono rotto.



Werner ha scritto "Quello che abbiamo vissuto quest'anno non è stato per i deboli di cuore. Ha richiesto ambizione, coraggio, resilienza, integrità, grazia e forza, tutte le incredibili qualità di un eroe che ha combattuto attraverso l'oscurità rivelando la sua luce interiore. Non posso credere che sia arrivato il giorno in cui il mio "esilio" è finalmente finito..sto tornando a casa!!”.



Ha anche ringraziato tutti per aver contribuito a rendere possibile questa esperienza, "È stata una corsa difficile, ho riso e pianto molto, litigavo e lottavo giorno dopo giorno facendo il lavoro di almeno 5 persone, godendomi la vita. Non rimpiango nulla, rifarei tutto da capo!” ha concluso.



Alcune foto dal set ci hanno mostrato Geralt di Rivia con un nuovo cavallo, Roach originale potrebbe essere caduto in battaglia. Geralt nomina tutti i suoi cavalli Roach quindi il nome resterà lo stesso e ora Zeusz può godersi le sue meritatissime vacanze.