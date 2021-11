The Witcher 2, Adjoa Andoh presenta la sua Nenneke: 'Brillante e un po' volgare'

Dopo aver interpretato Lady Danbury in Bridgerton, Adjoa Andoh è approdata di nuovo in una serie Netflix. La vedremo infatti nelle puntate di the Witcher 2, che debutteranno sulla piattaforma streaming il prossimo 17 dicembre. L'attrice interpreta Nenneke, e in una recente intervista a Digital Spy ha dato qualche anticipazione sul suo personaggio.

Il ruolo di Nenneke nella seconda stagione di The Witcher, ha spiegato Adjoa Andoh, sarà piuttosto importante soprattutto a causa del suo rapporto con Geralt.

"Ha quel tipo di tensione interiore che trovo davvero interessante" ha raccontato. "Ha una relazione di lunga data con il personaggio di Henry Cavill, Geralt. Lo conosce fin da quando è stato mandato al Tempio di Melitele da bambino. Perché sai, quel posto è dove vengono mandati i potenziali witcher. Impari l'ostetricia, impari a guarire, impari a combattere, e sei anche osservato per il tuo potenziale futuro."

Qualche giorno fa la showrunner Lauren S. Hissrich ha parlato anche dell'importanza del ruolo di Eskel in The Witcher 2. Sul carattere del suo personaggio, invece, Adjoa Andoh ha aggiunto: "Penso che abbia un intelletto molto forte, un gran senso della strategia e della battaglia, oltre ai poteri di guarigione e a tutte quelle qualità più educative. È anche molto brillante, divertente e un po' volgare. [...] Geralt sa che se va da lei per un consiglio, lei lo accoglierà; sa che otterrà sempre il meglio da lei, e sa che ogni cosa gli sarà sempre data con amore."