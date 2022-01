The Witcher 2: ammirate i concept art dei protagonisti della Caccia Selvaggia

The Witcher 2 è tra le serie più viste su Netflix. Lo show con Henry Cavill si è rivelato un gran successo al suo ritorno, ed è stato molto più fedele alla saga di Andrzej Sapkowski in questa stagione. Proprio nel corso dei nuovi episodi è stato introdotto il mito della Caccia Selvaggia di cui arrivano adesso le concept art.

Si tratta di un importante tema mitologico e folcloristico sia nei romanzi sia nei videogiochi, e adesso anche nella serie, dove Lauren S. Hissrich l'ha sapientemente inserito. Per chi non lo sapesse, la Caccia Selvaggia è un corteo notturno di spettri e creature sovrannaturali che cavalcano nel cielo mentre sono nel corso di una furiosa battuta di caccia. Il loro arrivo non è affatto positivo: è infatti presagio di guerra e morte. Chiunque sia testimone di una cavalcata è destinato dunque a qualcosa di catastrofico.

Nelle concept art, che troverete in fondo all'articolo, ammiriamo da vicino il design dell'armatura dei protagonisti di questa Wild Hunt, e abbiamo modo di osservare non solo i dettagli degli esseri che hanno forma simil "umana", ma anche i cavalli. Non è stato chiarito chi abbia creato questi incredibili design, che non sorprenderanno di certo chi ha già visto la seconda stagione. Voi cosa ne avete pensato? Funzionano? Erano come avevate immaginato? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, per chi avesse già visto anche gli 8 episodi della seconda stagione, niente paura: The Witcher è stato rinnovato già per una terza!