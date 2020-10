The Witcher 2, Anya Chalotra e Freya Allan sul set con i nuovi costumi: ecco le foto

Avevamo già visto qualche giorno fa le prime immagini dal set di The Witcher 2, che mostravano, tra le altre cose, non solo un nuovo look per Ciri, ma anche il ritorno di Yennefer. Oggi però sono trapelati dei nuovi scatti che ci permettono di ammirare meglio i costumi della seconda stagione dello show.

La trepidazione per la seconda stagione di The Witcher si fa sempre più palpabile, e in attesa di vedere i nuovi episodi della serie Netflix, tra speciali dedicati, anticipazioni dalla showrunner e materiali promozionali condivisi su internet, troviamo anche degli scatti trapelati dal set che ci forniscono un piccolo sneak peek alle nostre eroine preferite.

"Emergenza: Anya Calotra com un nuovo outfit di Yennefer di Vengerberg durante le riprese di #TheWitcher2 quest'oggi sul set inglese, assieme a Freya Allan" recita la caption del tweet che trovate anche in calce alla notizia, seguito poi da un altro in cui si legge "Abbiamo anche una foto delle loro controfigure in costume".

Nelle prime foto, vediamo infatti Anya Chalotra e Freya Allan farsi delle sonore risate durante le riprese, e cade subito l'occhio sul nuovo outfit nero e dorato che indossa la maga, mentre Ciri sembra avere un look simile a quello visto nei giorni scorsi, con l'aggiunta di un gilet di pelliccia.

Nel secondo tweet, invece, abbiamo le loro controfigure intente a filmare una scena che sembrerebbe particolarmente intensa, che come osservano i colleghi di Comicbook, potrebbe appartenere a uno degli ultimi episodi, considerata la situazione in cui riversano i due personaggi al termine della prima stagione dello show.

Ad ogni modo, avremo probabilmente risposta solo all'arrivo della seconda stagione The Witcher su Netflix, la cui data d'uscita è da annunciare.