The Witcher 2, Anya Chalotra: 'Yennefer subirà un grande cambiamento'

Il 17 dicembre su Netflix arriverà la seconda stagione di The Witcher, ma nel frattempo, l'interprete di Yennefer Anya Chalotra ci anticipa qualcosa su cosa accadrà al suo personaggio nei nuovi episodi.

Durante i TCA, l'attrice ha infatti accennato a cosa ci sarà in serbo per Yennefer nella seconda stagione di The Witcher.

"Dopo la sua vittoria nella Battaglia di Sodden, viene catturata. La sua posizione è sconosciuta, e deve sopravvivere in qualità di prigioniera di guerra" ha spiegato "Tornerà ad Aretuza e dovrà navigare la situazione lì, dopo che tutti pensavano fosse morta. E andremo semplicemente molto a fondo nella mente di Yennefer".

Ma non solo: "Sappiamo che incontrerà Ciri in questa stagione, il che è entusiasmante. E quel che è più interessante è che nella prima stagione abbiamo stabilito il suo background, e ora vedremo se le scelte che compie nella seconda stagione troveranno il favore delle persone... Spero molto più che in precedenza, e che in molti saranno in grado di empatizzare con esse".

In più, anticipa l'attrice, Yennefer "stringerà delle alleanze davvero improbabili, e queste alleanze la cambieranno davvero, e vedrete questi cambiamenti già nella seconda stagione".

E conclude poi, scusandosi per non poter aggiungere di più: "Mi spiace di non poter parlare più a lungo del viaggio di Yennefer, ma fin dall'inizio, sarebbe uno spoiler rivelarvi qualsiasi dettaglio su ciò che accade".

E voi, cosa vi aspettate dalla seconda stagione di The Wintcher? Fateci sapere nei commenti.