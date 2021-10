The Witcher 2, arriva il poster della Yennefer di Anya Chalotra

Dopo aver visto Henry Cavill nel poster di The Witcher 2 con il suo Geralt di Rivia, ecco che arriva subito un'altra sorpresa. L'account di Netflix ha infatti pubblicato sui suoi social il poster di Yennefer, un personaggio fondamentale della prima stagione interpretato da Anya Chalotra.

Anche in questo caso sulla foto vediamo una frase, come già era successo con Geralt, sulla cui immagine c'era scritto "Destinato a...", e in questo caso la frase si conclude con una parola molto importante, soprattutto se associata al personaggio di Yennefer, che è "sopravvivere". L'attrice appare molto simile a come l'abbiamo vista nella conclusione della stagione 1, proprio come Geralt nel suo poster, ma sicuramente potremo assistere a tante novità per i due personaggi in questa nuova season.

Secondo la showrunner The Witcher 2 sarà più dark, proprio per seguire le storie che saranno decisamente più intense. L'unico elemento che tutti hanno voluto tenere invariato è il senso dell'umorismo del personaggio di Henry Cavill, che se eliminato lo avrebbe snaturato. Questo switch tonale farà piacere ai fan di Andrzej Sapkowski, autore della storia da cui la serie è tratta. Questi, infatti, hanno sempre chiesto qualcosa in più alla serie, e sembra che sia arrivato il momento in cui riusciranno a ottenere ciò che desideravano.

O quasi, perché per l'uscita di The Witcher 2 bisognerà aspettare ancora un po': la seconda stagione della serie arriverà infatti su Netflix il 17 Dicembre!