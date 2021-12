The Witcher 2, arriva la recensione di Andrzej Sapkowski: 'Lavoro eccellente'

La seconda stagione di The Witcher sta per arrivare su Netflix e dopo lo straordinario punteggio ottenuto da Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto un altro importante riconoscimento, quello di Andrzej Sapkowski.

L'autore dei libri che hanno ispirato non solo lo show in uscita il prossimo 17 dicembre ma, anche il celebre franchise videoludico, ha promosso a pieni voti il lavoro svolto da Lauren S. Hissrich e da tutto il suo team, precisando già di essere pronto per la stagione 3

"Mi congratulo con Lauren e il suo team per il lavoro eccellente che hanno svolto", ha detto Sapkowski. "Adattare i miei libri non è un compito facile. Ho guardato con grande gioia e spero in una terza stagione ancora più epica".

Come sottolineato dal papà di Geralt, Netflix tempo fa, ha già annunciato la terza stagione di The Witcher. Sembra che dunque rivedremo ancora per molto tempo Henry Cavill nei panni dell'iconico strigo e, tra prequel e spin-off vari ed eventuali, le storie narrate da Andrzej Sapkowski verranno approfondite ancora a lungo dal colosso dello streaming.

Voi cosa vi aspettate dai nuovi episodi di The Witcher? Le premesse fin qui sembrano essere più che positive. Diteci come sempre, la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.