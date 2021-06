The Witcher 2, in arrivo un annuncio importante per la serie Netflix: di cosa si tratta?

The Witcher, con protagonista Henry Cavill, si è trasformato in uno dei più grandi successi su Netflix e i fan stanno attendendo con ansia la seconda stagione. Lo show è attualmente in post-produzione, le riprese sono terminate solo poche settimane fa e venerdì è atteso un annuncio importante durante la Netflix Geeked Week.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia è stato proprio l’account ufficiale di The Witcher a scrivere: “Vi diamo il bentornato nel mondo di The Witcher con @NetflixGeeked. Ci vediamo venerdì #GeekedWeek” si legge.

Netflix potrebbe quindi rilasciare un primo trailer o svelare indicativamente la data di uscita della seconda stagione di The Witcher. La prima stagione è stata rilasciata a dicembre 2019 e l'amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, ha recentemente rivelato che alcune delle uscite come Cobra Kai, The Witcher e You sono attese nel "quarto trimestre", il che significa che usciranno tra ottobre e dicembre 2021.



La seconda stagione vedrà il ritorno di Henry Cavill (Geralt di Rivia), Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Anna Shaffer (Triss Merigold), Joey Batey (Jaskier), Eamon Farren (Cahir) e MyAnna Buring (Tissaia).



I nuovi membri del cast precedentemente includono Yasen Atour come Coen, Agnes Born come Vereena, Paul Bullion come Lambert, Basil Eidenbenz come Eskel, Aisha Fabienne Ross come Lydia, Kristofer Hivju come Nivellen, Mecia Simson come Francesca, Kim Bodnia come Vesemir. Adjoa Andoh nei panni della sacerdotessa Nenneke e Chris Fulton nei panni di Rience. Anche Graham McTavish si è unito al cast di The Witcher per interpretare Sigismund Dijkstra.



Vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di The Witcher, quali sono le vostre ipotesi per l'annuncio che arriverà venerdì? Fatecelo sapere nei commenti!