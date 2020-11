The Witcher 2, in arrivo un nuovo personaggio legato al passato di Jaskier?

Le ultime indiscrezioni dal set della seconda stagione di The Witcher farebbero pensare all'introduzione di un personaggio legato al passato del nostro bardo preferito, Jaskier. Vediamo di chi si tratta.

Anche se le riprese della seconda stagione di The Witcher sono al momento ferme causa COVID, continuano a trapelare nuovi rumor su ciò che potremmo vedere nei nuovi episodi.

Tra questi, Redanian Intelligence riporta l'intenzione della produzione di introdurre il personaggio della Contessa de Stael nello show.

Per chi ha letto i libri, o si ricorda uno specifico riferimento nel quinto episodio della prima stagione della serie Netflix (quello in cui Geralt e Jaskier hanno a che fare con un Djinn), il nome risulterà familiare: sembrerebbe infatti ricoprire il duplice ruolo di interesse amoroso (dopotutto è lui stesso a desiderare che la Contessa lo riaccolga "con gioia, a braccia aperte e decisamente pochi indumenti indosso") e musa del nostro cantastorie (come viene ripetuto da Geralt in Tower of the Swallow).

Come riporta il sito, tuttavia, non sappiamo in quale capacità il personaggio sarà presente nella serie, né chi potrebbe interpretarlo, e di conferme ufficiali da parte di Netflix o qualche altro outlet non ne sono ancora arrivate in merito.

Non ci resta che attendere, dunque, ulteriori informazioni e aggiornamenti, anche riguardo alla data d'uscita dei nuovi episodi di The Witcher.