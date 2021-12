The Witcher 2: ecco il nuovo brano dalla colonna sonora della stagione 2!

Mentre viene pubblicato un nuovo promo di The Witcher, i fan aspettano con impazienza l'arrivo della seconda stagione, previsto per il 17 Dicembre. Per colmare l'attesa Milan Records ha reso disponibile il singolo principale di The Witcher 2, intitolato Power and Purpose, composto da Joseph Trapanese.

Si tratta di un brano inquietante, che fa già comprendere i toni di questa stagione in arrivo, ed è il primo ad essere pubblicato per il momento. L'intero album uscirà invece venerdì 17 Dicembre, in concomitanza con l'arrivo dello show su Netflix.

L'album in questione conterrà una colonna sonora originale realizzata da Trapanese, più tre tracce vocali aggiuntive di Joey Batey, che nella serie Netflix interpreta Jaskier. Proprio Batey ha già eseguito nella prima stagione della serie la canzone Toss A Coin To Your Witcher, diventata poi virale. La colonna sonora della seconda stagione si spera possa seguire l'eccezionale successo di quella della prima, che ha contato quasi 300.000 stream in tutto il mondo. Mica male.

Per quanto riguarda la qualità possiamo sentirci effettivamente al sicuro, perché il compositore, il già citato Trapanese, ha già lavorato alle colonne sonore di celebri film e serie: The Greatest Showman, Tron Legacy e Straight Outta Compton.

Intanto potete ascoltare il brano pubblicato, Power and Purpose, che troverete in cima all'articolo, mentre noi vi raccontiamo le nostre prime impressioni su The Witcher 2.