The Witcher 2, il cast prende forma: arrivano anche Joseph Payne e Anna Shaffer

Nei giorni scorsi Netflix ha annunciato alcune new entry della stagione 2 di The Witcher, e il cast della serie continua ad arricchirsi di altri nomi, confermati stavolta da United Agents. L'ultimo nome annunciato è quello di Joseph Payne, oltre alla conferma di alcuni ritorni, come quelli di Freya Allan e Anna Shaffer.

Anche Joey Batey sarà nella seconda stagione di The Witcher, dove troveremo anche Cassie Clare nel ruolo di Philippa Eilhart.

Altri due attori sono stati avvistati in questi giorni nei pressi degli Arborfield Studios, dove sono in corso le riprese di The Witcher: si tratta di Tracey Chatterley (Fallen Angels) e Pablo Raybould (Doctors, Berlin Station). Il loro coinvolgimento nella serie Netflix, per il momento, non è ancora ufficialmente confermato, così come il loro ruolo.

La sinossi ufficiale della seconda stagione di The Witcher recita: "Convinto che Yennefer abbia perso la vita nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia (Henry Cavill) porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che è dentro di lei."