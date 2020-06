The Witcher 2, il cast della serie Netflix è pronto a tornare sul set a partire da agosto?

Una buona novella ci è arrivata nelle ultime ore riguardo The Witcher 2 e l'evoluzione delle riprese. Già qualche settimana fa era stato confermato il riavvio delle produzioni cinematografiche nel Regno Unito, che interessava anche la serie fantasy Netflix.

Adesso c'è un ulteriore riscontro positivo, anche se ancora non ufficiale, che interessa la produzione di The Witcher. Pare infatti che le riprese ricominceranno a partire da agosto 2020. Il Governo ha già provveduto ad inviare le linee guida anti-Covid19 per la sicurezza dei lavoratori sul set, dal macchinista all'ultima comparsa, dunque sembra davvero vicina la data per la ripartenza.

La fonte, Redanian Intelligence, parla di un rapporto Netflix sulla ripresa delle attività di regia, ma dal colosso dello streaming ancora non è stata resa ufficiale questa comunicazione, quindi ad oggi è soltanto una presunta conferma. Questo incerto segnale è tuttavia una speranza, se si pensa che solo poche settimane fa pensavamo che il mondo dell'intrattenimento fosse destinato ad eclissarsi fino al 2021 inoltrato.

Insomma, pare che torneremo presto a rivedere Geralt di Rivia, Yennefer e la principessa Cirilla nel loro viaggio. E intanto durante il lockdown la produzione dello show Netflix non si è fermata, continuando a lavorare da remoto, e l'ideatrice Lauren Hissrich ha pubblicato una foto su The Witcher 2, e sono stati anche rivelati i nuovi attori della seconda stagione di The Witcher.