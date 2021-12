The Witcher 2, chi è Lambert? Alla scoperta di un nuovo personaggio della serie Netflix

Tra le molte aggiunte alla seconda stagione di The Witcher, una delle più intriganti è sicuramente Lambert, uno degli strighi addestrate da Vesimir nella fortezza di Kaer Morhen. Si tratta di un personaggio assai particolare che sarà fondamentale per le vicende dei nuovi episodi.

Lambert interpretato da Paul Bullion viene descritto come molto rude e scontroso e sembra non avere una particolare simpatia per Triss Merigold che chiama infatti per cognome, suscitando per questo l'ira della strega. Sembra essere alquanto geloso della popolarità di Geralt ma, non si tira indietro quando lo strigo chiede il suo aiuto per l'addestramento di Ciri. Lambert è entrato a far parte della Scuola del Lupo dopo che, un witcher ha salvato la vita di suo padre, esercitando così la Legge della Sorpresa e l'ha portato con se a Kaer Morhen. Tral'altro, proprio Andrzej Sapkowski ha promosso a pieni voti The Witcher 2.

Lo strigo è presente naturalmente anche nel franchise videoludico e, in particolare, Lambert in The Witcher 3: Wild Hunt, a seconda delle scelte compiute e delle azioni che intraprese, il personaggio può morire in quella battaglia, o sopravvivere e persino vivere trovando anche l'amore.

In The Witcher 2 troveremo anche Vesemir, il mentore degli ultimi strighi esistenti, interpretato da Kim Bodnia. Voi cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti.