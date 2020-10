The Witcher 2: Ciri ha un nuovo costume ed è pronta a combattere! Le foto di Freya Allan

Dopo il reveal del nuovo look di Geralt, Netflix è pronta a mostrarci una Ciri rinnovata, pronta ad affrontare il suo destino in quel di Kaer Morhen.

"Ha detto addio tristemente, in una notte violenta. Ora questa figlia della Sorpresa si prepara a combattere", ci avverte l'account ufficiale di The Witcher, mostrandoci due scatti con protagonista Freya Allan. Ciri ha abbandonato il nobile soprabito blu che l'ha contraddistinta nel corso della prima stagione ed indossa ora abiti più consoni ad una combattente in erba.

Il nuovo look, complice anche un'acconciatura inequivocabile, non può che ricordarci l'aspetto mostrato dal personaggio nei videogiochi e non c'è dubbio che Geralt e gli altri witcher abbiano avuto un certo impatto su di lei. È probabile che nelle scene in questione si trovi proprio nel mezzo del suo addestramento, considerando l'ambientazione innevata e la spada di legno.

L'armatura leggera in cuoio le permetterà di sferrare in attacchi fulminei e acrobatici, per cui dopo un po' di allenamento potremmo vederla in qualche missione a caccia di mostri. Nel corso della prima stagione abbiamo seguito Ciri nella sua disperata ricerca di Geralt, ed il suo arco narrativo si è concluso proprio con l'incontro con il witcher. Ora che si è lasciata definitivamente alle spalle la vita da principessa di Cintra la vedremo destreggiarsi con i suoi nuovi poteri, tra misteriose creature e minacciosi avversari umani.

Vi segnaliamo inoltre che in relazione alle foto l'account pone il quesito: "Cosa ci porterà il destino domani?". Che si tratti di un primo teaser trailer? O di una data di uscita? Altre immagini ci mostravano Ciri in una ambientazione boschiva, mentre sono stati diffusi i primi dettagli sulla trama di The Witcher 2.