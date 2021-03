The Witcher 2: come si evolverà la storia di Yennefer nella prossima stagione

C'è grande attesa per il ritorno di The Witcher con la sua seconda stagione, popolare serie TV Netflix di Lauren S. Hissrich che ha adattato alcuni dei racconti della saga di Geralt di Rivia scritti da Andrzej Sapkowski. Mentre rimaniamo in attesa di scoprire quando uscirà The Witcher 2, oggi vogliamo parlare del destino di uno dei protagonisti.

Stiamo parlando della maga Yennefer di Vengerberg, interpretata dalla brava attrice Anya Chalotra. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sulla prima stagione della serie TV The Witcher di Netflix. Se ancora non avete iniziato lo show e avete intenzione di recuperarlo, vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Dove eravamo rimasti con Yennefer?

Nel finale della prima stagione di The Witcher abbiamo assistito alla terribile battaglia di Colle Sodden tra i Nilfgaardiani e le forze riunite dei Regni Settentrionali, guidati e aiutati da Tissaia de Vries (MyAnna Buring) e dalle altre maghe, tra cui figura Yennefer. La battaglia è stata sanguinosa e cruenta, ed entrambe le fazioni hanno subito perdite ingenti. Proprio nel momento più difficile per le maghe, Yennefer riesce a liberare il caos sotto forma di fiamme che avvolgono i Nilfgaardiani. Da quel momento, non sappiamo più nulla di quanto successo nella battaglia, e la stagione è volta al termine.

Il destino di Yennefer

Quello che succederà alla maga ora è ignoto. Sappiamo che il suo personaggio è ancora vivo, come dimostrato dalle foto promozionali e sul set della seconda stagione. Tuttavia, proprio tramite gli scatti pubblicati ufficialmente abbiamo notato la donna in catene, e visibilmente ferita. In molti hanno teorizzato che Yennefer potrebbe essere stata catturata dalla Caccia Selvaggia, un pericoloso gruppo di spettri, e considerati un oscuro presagio. la Caccia Selvaggia, avendo saputo di Ciri (Freya Allan) e del suo Sangue Ancestrale, avrebbe tutta l'intenzione di mettersi sulle sue tracce, e non è da escludere una sua apparizione nel corso del secondo arco narrativo di The Witcher. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali siano gli straordinari poteri di Ciri in The Witcher, vogliamo sapere la vostra: cosa credete potrebbe accadere a Yennefer di Vengerberg durante la seconda stagione di The Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!