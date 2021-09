The Witcher 2, cosa si cela dietro una delle nuove foto promozionali? Lo spiega una teoria

Lo scorso sabato l'evento globale di Netflix, TUDUM, ci ha portato anche nuovi materiali promozionali inerenti alla seconda stagione di The Witcher, e un'immagine in particolare sembra rivelare molto più di ciò che parrebbe a un primo sguardo.

Finalmente nei promo e nelle immagini della nuova stagione di The Witcher ha fatto la sua comparsa Vesemir, il personaggio interpretato da Kim Bodnia, e proprio l'immagine di cui è protagonista il mentore di Geralt potrebbe nascondere degli eventi piuttosto tragici.

A pensarla così sono infatti i colleghi di CBR, che basandosi su dei rumor dal set della serie Netflix, hanno cercato di ricostruire gli eventi che avrebbero portato a ciò che vediamo nella foto che trovate anche nella nostra gallery.

Nell'immagine noterete infatti che Vesemir, con un medaglione dei Witcher in mano (e il suo appeso al collo), sta rivolgendo la sua attenzione verso un interlocutore o comunque un punto a noi sconosciuto, ma dall'espressione che ha in volto non sembra essere nulla (o nessuno) di particolarmente piacevole.

Questo perché, come elabora il sito, trovandosi Vesemir tra le rovine di Kaer Morhen e la Scuola del Lupo, questi potrebbe stare avendo a che fare con le conseguenze di un'epica battaglia come suggerivano dei report dal set di The Witcher 2.

Tanto più che si vociferava della presenza di leshen nella nuova stagione (antichi e potenti spiriti della foresta), e che pare sia stata filmata una scena che presenterebbe una sorta di funerale e una tragica scena di morte per il personaggio di Eskel, un altro Witcher allievo di Vesemir, interpretato da Basil Eisenbenz.

Tutti questi elementi potrebbero essere collegati alla scena che abbiamo ora davanti, con il medaglione che ha in mano Vesemir possibilmente di proprietà di Eskel (nel film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che figura già Kaer Morhen, veniamo a conoscenza di un albero dove vengono appesi i medaglioni dei Witcher caduti).

Potrà forse essere questa la verità dietro l'immagine? Vesemir sta fronteggiando l'albero? Il medaglione appartiene davvero a Eskel? Lo scopriremo solo a dicembre, quando The Witcher 2 arriverà su Netflix.