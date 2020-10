The Witcher 2: cosa ci comunicano i nuovi abiti dei protagonisti?

Una delle serie più attese del 2021 è la seconda stagione dell'originale Netflix The Witcher. I fan non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia, e qualsiasi notizia dal set viene accolta nel clamore generale. Per prima, Freya Allan ha pubblicato una splendida nuova foto di Ciri sul set di The Witcher 2.

A essa sono seguiti anche i post di Henry Cavill e Anya Chalotra, che ci hanno mostrato rispettivamente la nuova armatura di Geralt nella seconda stagione di The Witcher, e Yennefer ferita e in catene sul set di The Witcher 2. La domanda quindi che si pongono gli spettatori è: cosa possono comunicarci le foto pubblicate dagli attori sul futuro della serie?

Partiamo proprio con la giovane Ciri. Ciò che appare evidente è il cambiamento che ha subito la ragazza, che sembra molto più sicura e meno spaventata, già dal suo volto. Inoltre, il suo abbigliamento è cambiato radicalmente. Indossa infatti un'armatura leggera e possiamo anche vedere una spada di legno. Quindi, la teoria molto accreditata che la seconda stagione avrebbe visto l'addestramento del personaggio interpretato da Freya Allan a Kaer Morhen è stata confermata dalle foto.

Per quanto riguarda Geralt, più difficile fare ipotesi. Il post pubblicato da Cavill mostra un'armatura più pesante di quella che gli abbiamo visto indossare nella prima stagione. Questo potrebbe essere in contrasto con la tradizione da witcher, più abituato ad armature leggere. L'armatura che abbiamo visto in foto potrebbe essere usata da Geralt come protezione per uno scontro particolarmente difficile, o per prepararsi a una battaglia.

Infine, ancora più mistero aleggia su Yennefer. È probabile che la foto che abbiamo visto possa risalire a poco dopo il finale della prima stagione, in seguito alla battaglia di Colle Sodden, dove Yennefer aveva liberato il caos per scagliare il fuoco contro l'esercito Nilfgaarfdiano. Ed è forse stata proprio catturata dall'esercito di Nilfgaard in seguito alla battaglia, questo potrebbe essere il motivo delle sue catene. Che Geralt e Ciri debbano partire in guerra per salvarla? Staremo a vedere.

E voi? Cosa vi aspettate dopo la pubblicazione delle prime foto dal set della seconda stagione di The Witcher? Fatecelo sapere nello spazio commenti!