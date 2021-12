The Witcher 2, disponibili in pre-order le action figure dei personaggi

Grazie a McFarlane Toys sono disponibili in pre-order le nuove action figure della seconda stagione di The Witcher. Come spiega il post di Todd McFarlane su Facebook, stanno per arrivare sul mercato Geralt di Rivia, Ciri, Roach e Geralt di Rivia Witcher Mode.

I pre-order sono disponibili sul sito mcfarlane.com, e i fan della serie potranno catapultarsi per prenotare la loro action figure preferita.



Prosegue il successo della serie tv Netflix, The Witcher, giunta alla sua seconda stagione, disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 17 dicembre.

Creata da Lauren Schmidt Hissrich, The Witcher è basata sulla Saga di Geralt di Rivia, scritta dall'autore polacco Andrzej Sapkowski.



Lo show ha generato due prequel, intitolati Nightmare of the Wolf e la miniserie Blood Origin. Ovviamente la serie rispetto alla matrice è un po' diversa; scoprite le differenze tra serie e libri di The Witcher.



Nonostante l'attacco di PETA a Netflix,The Witcher è uno dei prodotti maggiormente amati dal pubblico di Netflix, che anche per il secondo ciclo di episodi non ha fatto mancare l'affetto nei confronti dello show con protagonista Henry Cavill, tornato in auge dopo aver svestito i panni di Superman. Nel cast della serie anche Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey.

Avete già visto tutti gli episodi di The Witcher? Non perdetevi la seconda stagione dello show disponibile da metà dicembre su Netflix con tutti i nuovi episodi, in attesa della terza stagione.