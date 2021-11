The Witcher 2, ecco quanto durano i primi due episodi della seconda stagione

Manca davvero pochissimo alla distribuzione su Netflix della seconda stagione di The Witcher, rinnovata per otto puntate dopo il grande successo dell’adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski dedicati a Geralt di Rivia. Ecco quanto sappiamo sui primi due episodi, che dovranno guadagnarsi l'attenzione del pubblico.

Vi abbiamo già segnalato le molte serie in arrivo su Netflix, ma per chi avrà la pazienza di aspettare ancora un poco, vogliamo raccontarvi della nuova stagione su Geralt di Rivia dopo aver visto, in anteprima assoluta, i primi due episodi di The Witcher 2. Innanzitutto, qualche specifica: il primo, della durata di ben 61 minuti, s'intitola Un granello di verità (A Grain of Truth); il secondo invece, ridotto a 56 minuti, prende il nome dalla fortezza di Kaer Morhen. Questo inizio di stagione avrà l'onere di doversi guadagnare l'attenzione del pubblico in vista dei restanti episodi: con noi c'è riuscito senz'altro.



Nel precedente finale di stagione, avevamo lasciato Geralt appena imbattutosi in una spaurita Principessa Cirilla, mentre era ben più incerta la sorte di Yennefer, apparentemente sacrificatasi durante la battaglia fra la Confraternita e Nilfgaard. Stando a quanto sappiamo sulla trama di The Witcher 2, le storie dei tre ripartiranno proprio da qui. Senza andare troppo nel dettaglio - trovate tutto nella nostra recensione - la prima puntata rappresenterà una sorta di momentanea parentesi per Geralt e Ciri e introdurrà fin da subito la new entry più attesa della stagione, Kristofer Hivju, già visto in Game of Thrones nel ruolo di Tormund. La seconda invece, s'intuisce dal titolo, vedrà i due approdare in sicurezza nella fortezza d'infanzia di Geralt.



Per quanto riguarda i restanti sei episodi, di cui sono stati resi pubblici tutti i titoli a eccezione del finale di stagione, forse troppo rivelatorio per essere anticipato, ci si può aspettare una durata simile fra i 50 e i 60 minuti. La sinossi generale recita così: "Convinto di aver perso Yennefer durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re del Continente, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che custodisce in sé". L'uscita è programmata al 17 dicembre: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!