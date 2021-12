The Witcher 2: ecco tutto ciò che c'è da sapere su Vesemir

I fan dei romanzi di Andrzej Sapkowski e dei tre videogiochi CD Projekt Red hanno accolto con grande entusiasmo la presenza di Kim Bodnia nella seconda stagione di The Witcher nei panni di Vesemir, mentore e emblematica figura paterna del personaggio interpretato da Henry Cavill.

Sappiamo che Geralt e Ciri si stanno dirigendo proprio a Kaer Morhen, la fortezza inaccessibile divenuta quartiere generale della gilda dei witcher dove, troveranno sicuramente ad attenderli proprio Vesemir, uno dei più antichi strighi in circolazione, sopravvissuto all'attacco della folla inferocita avvenuto proprio alla Scuola del Lupo, come raccontato in The Witcher: Nightmare of the Wolf.

In questo film d'animazione, incontriamo un Vesemir molto giovane, che è scampato ad una vita di stenti grazie agli insegnamenti del suo mentore Deglan. Quando la sua specie viene messa sotto attacco a seguito di profondi disordini nati del regno, è uno dei pochi che riesce a mettersi in salvo. Coloro che conoscevano i rituali per dar vita ai nuovi strighi, sono però tutti morti. Vesemir prende sotto la sua ala tutti i giovani studenti della scuola, impartendo loro gli insegnamenti fondamentali e tra questi, naturalmente vi è Geralt.

Nei videogiochin tra l'altro, proprio Vesemir si sacrifica per Ciri e, in molti pensano che questa potrebbe essere una delle scene presenti anche in The Witcher 2. Per scoprire cosa accadrà realmente, l'appuntamento è al prossimo 17 dicembre!