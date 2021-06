The Witcher 2, tutti gli easter egg visti nel primo teaser trailer della nuova stagione

Ve li dividiamo per personaggi o argomento di seguito, rimandandovi anche in calce ai tweet dedicati pubblicati in ordine in relazione a quanto riportato. CINTRA - Ciri porta ancora con sé quel poco che le resta della sua amata Cintra - Sembra proprio che Ciri si stia aggirando per Kaer Morhen, nuova location della serie che visiteremo nella seconda stagione. Speriamo che riesca a impugnare una di quelle spade che si vedono nell'immagine, e alcune rune elfiche sembrano molto simili a quelle della spada di Geralt in The Witcher 3 ARTEFATTI STORICI - Ci sono molti frame dedicati a diversi manufatti storici, e la profondità dei dettagli di queste creazioni è davvero spettacolare UN PERSONAGGIO MISTERIOSO - Lo vediamo inquadrato di spalle, in armatura: di chi si tratterà? GERALT - Un piccolo assaggio del ritorno del personaggio è dato da un immagine dove viene inquadrata la spalla fuori fuoco del protagonista con Ciri al centro dell'inquadratura ANCORA KAER MORHEN - Quelle immagini che mostrano dei sotterranei simili a piccoli acquitrini dovrebbero riferirsi a Kaer Morhen, che sarà parte importante della seconda stagione

Ciri is still carrying a little bit of Cintra with her 🥲 pic.twitter.com/12H3ESJm5t — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

this looks a lot like Ciri is hanging out in Kaer Morhen, a new location we’ll visit in Season 2. fingers crossed we see her pick up one of these swords! those Elven runes look preeeeeetty similar to Geralt's sword from Witcher 3…. #WitcherCon pic.twitter.com/mnZX6SRj55 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

there are lots of shots of what look like historical artifacts. the depth of detail here is amazing pic.twitter.com/vr16sv6isU — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

we get loads of teases of mysterious characters -- a mix of new and returning faces. who are you hoping to see? pic.twitter.com/IPQdJZG4P8 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

(Geralt is this you I miss you) pic.twitter.com/RBvjaQzUsz — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021