The Witcher 2, a che ora esce domani su Netflix l'intera stagione?

Finalmente ci siamo. Dopo un'attesa febbrile che ci ha tenuto impegnati nell'ultimo mese e mezzo, è finalmente prossimo a conclusione il conto alla rovescia per la distribuzione di tutti e otto gli episodi di The Witcher 2. Sono due le possibili fasce orarie in cui Netflix li caricherà su piattaforma: ecco quando sarà.

Ormai si contano sulle dita delle mani le ore che ci dividono dall’arrivo, sul catalogo del gigante dello streaming, della seconda stagione sul cacciatore di mostri Geralt di Rivia, partorito dai romanzi di Andrzej Sapkowski, approfondito nella serie videoludica e infine interpretato su piccolo schermo dall’affascinante Henry Cavill (Operazione U.N.C.L.E.). Per i più impazienti, una distribuzione già stanotte, a mezzanotte, potrebbe essere perfetta anche solo per vedere cosa riservano i ricchissimi, primi due episodi di The Witcher 2. Ma andiamo con ordine, perché si prospetta piena di insidie e pericoli questa seconda stagione in arrivo.

Al fianco di Henry Cavill torneranno ovviamente le altre due protagoniste femminili: Freya Allan e Anya Chalotra rispettivamente nei panni della Principessa Cirilla e di Yennefer. Li avevamo lasciati con Cirilla imbattutasi in Geralt proprio nel finale della scorsa stagione, mentre la seconda, Yennefer, sembrava essersi sacrificata durante la battaglia fra la Confraternita e Nilfgaard. Le storie dei tre ripartiranno proprio da qui. Convinto di aver perso Yennefer durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Come vediamo nell’ultimo trailer pubblicato su The Witcher 2, gran parte della stagione sarà dedicata all’addestramento di Ciri da parte di Geralt.

Mentre i re del Continente, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che custodisce in sé. Un lato oscuro che verrà approfondito dalla trama di The Witcher 2. La coppia però, fanno sapere gli showrunner, è destinata a rincontrare molto presto una Yennefer data per dispersa. Il composito cast della seconda stagione conta sui nomi di Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Royce Pierreson, Mimi M. Khayisa, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer e Mahesh Jadu, fra volti storici della prima stagione e nuovi interessanti debutti, uno in particolare preso a prestito dal cult fantasy Game of Thrones. Ma a che ora potremo vederli, finalmente?

Dispiace informare che i più impazienti dovranno attendere ancora un po’ rispetto alla mezzanotte di oggi, perché gli otto episodi verranno resi pubblici su Netflix solo alle 9:00 di domattina, ora italiana. Ma per chi avesse il venerdì completamente libero, nulla vieta di farsi un’intera maratona di un giorno. Nel frattempo, i fan più accaniti si stanno tenendo occupati nei modi più originali in attesa di The Witcher 2. Adotterete il loro stesso metodo? E vedrete la serie appena esce? Fatecelo sapere nei commenti!