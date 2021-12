The Witcher 2, la nuova featurette mostra l'evoluzione del personaggio di Ciri

Mentre la stagione 2 di The Witcher continua a dominare le classifiche degli show più visti su Netflix, nuovi contenuti extra su Youtube raccontano qualcosa in più sugli episodi appena usciti. Nella nuova featurette, Freya Allan mostra la sua trasformazione nel personaggio della principessa Cirilla, raccontando la sua evoluzione.

Dopo la scena tagliata di The Witcher 2 con Geralt e Triss che parlano del destino di Ciri, ecco un nuovo contenuto speciale sulla principessa di Cintra, nella quale l'attrice Freya Allan rivela i segreti della sua trasformazione in Ciri.

All'inizio del video, vediamo un dialogo tra Ciri e Geralt (Henry Cavill) a Kaer Morhen, nel quale chiede al witcher se potrà studiare mostri, raccogliere il necessario per le pozioni ed essere allenata allo scontro. Mentre Geralt la avverte che i combattimenti sono pericolosi, vediamo le immagini dell'addestramento di Ciri e scopriamo la sua determinazione nel voler imparare a lottare per poter ottenere la sua vendetta.

Dopo questa breve scena, è Freya Allan a parlare. L'attrice britannica illustra l'evoluzione del suo personaggio dalla prima stagione di The Witcher a questo nuovo ciclo di episodi nel quale sembra aver messo a fuoco qual è il suo obiettivo per il futuro: "Mi sembrava che nella prima stagione, Ciri stesse letteralmente scappando dal suo passato. Oggi vede dove vuole arrivare nel futuro, ovvero che vuole diventare una combattente". Allan scende nel dettaglio, raccontando anche tutti gli allenamenti a cui si è sottoposta per poter interpretare al meglio questa nuova versione di Ciri.

A seguire, anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich racconta l'evoluzione del personaggio di Ciri e parla delle incredibili abilità di Freya Allan, orgogliosa del lavoro che ha fatto per The Witcher 2. Abbiamo parlato di Ciri anche nella nostra intervista a Freya Allan di The Witcher.